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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 08:21 BJT

《香港报摘》--信报1月16日

* 要闻版头条：

--香港行政长官梁振英昨天发表任内第二份《施政报告》，一如所料提出多项针对基层需要的安老、扶贫及扶助弱势社群措施，大幅增加民生的经常性开支逾100亿港元；连同现有措施的支出增长，今年的恒常开支料将较往年增加约200亿港元。

* 其他：

--上市不足一年半的翠华 ，主席及管理层共6人首次沽货套现，以每股4.99港元至5.1港元，配售1.16亿股，较收市价5.42元，折让5.9%至7.9%，套现约6亿元。

--由香港老牌公共事务企业电能实业 分拆上市的港灯电力投资 ，今天开始公开认购；国家电网认购约18%股权，成为港灯第二大股东。

--有消息称，复星国际 正参与福布斯传媒（Forbes Media LLC）的第二轮竞购报价。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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