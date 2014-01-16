《香港报摘》--信报1月16日

--香港行政长官梁振英昨天发表任内第二份《施政报告》，一如所料提出多项针对基层需要的安老、扶贫及扶助弱势社群措施，大幅增加民生的经常性开支逾100亿港元；连同现有措施的支出增长，今年的恒常开支料将较往年增加约200亿港元。

--上市不足一年半的翠华 ，主席及管理层共6人首次沽货套现，以每股4.99港元至5.1港元，配售1.16亿股，较收市价5.42元，折让5.9%至7.9%，套现约6亿元。