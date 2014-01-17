《香港报摘》--信报1月17日

* 要闻版头条：

--腾讯 近日连环出招反击阿里，不单斥资最多23.5亿港元入股华南城 挑战阿里的电商业务，日前更低调试行被称为「微信版余额宝」的理财通，继支付软件「财付通」后，在网上理财产品上再与阿里一决高下。

* 其他：

--内地手机网民去年底首次超越5亿人。中国互联网络信息中心发表《第33次中国互联网路发展状况统计报告》，内地手机网民的规模较去年同期增加8,009万人。有分析指，内地上网成本因网络基建逐步成熟而减少，加上智能手机的功能及售价亦持续下跌，吸引用户转用。

--TOM集团 与中国官方邮政机构中邮集团合作，打造「邮乐网」发展电子商贸业务，近年于内地市场销售增长迅速。然而TOM仅占「邮乐网」49%股权，其业绩贡献未能反映于集团综合财务报表。

--有分析认为，滙丰控股 的资产价值有夸大（overstated）超过833亿美元之嫌，滙控最终或须于5年内，集资近600亿至1,110亿美元。滙控在伦敦收市折合85.4港元，较本港收市跌0.76%。

--连续两年封为「蚀钱王」的中国远洋 ，终于解除内地除牌的危机。该公司在去年受惠不断出售附属公司股权及资产录得收益，昨天发出盈喜，预期全年度业绩扭亏为盈。中国远洋两年来合共亏损200亿元人民币。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。