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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:08 BJT

《香港报摘》--经济日报2月17日

* 要闻版头条：

--本港人民币业务踏入10周年，逾百万港人持有人民币户口。据本报统计，近10年连同汇价及利息收入，人民币累计回报高达65%，在环球货币中傲视同侪，更大幅跑赢港人“旧爱”汇丰 。

* 其他：

--瑞信认为，在内地去存货周期下，港股仍未见底，今年入货点尚未出现；瑞银较乐观，指港股虽偶有波动，但基于估值偏低，整体趋势仍然向上。

--湖南猪肉生产商惠生国际（新上市编号1340）今天开始招股，招股价介乎1.45-2.05港元，集资最多2.46亿港元。

--内地媒体报道，腾讯 拟入股内地餐饮黄页“大众点评”，涉资约5亿美元，将于本周公布。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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