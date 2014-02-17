《香港报摘》--信报2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 要闻版头条：
--新春假期气氛减退，二手住宅楼市过去两天录得13宗买卖，虽然按周回升1.6倍，但仍属低水平。受新地 元朗新盘尔峦削价推售拖累，整体二手市场接连出现割价成交。
* 其他：
--市场消息指出，项目遍布内地10多个城市的阳光100，近日积极会见投资者，预期最快可于3月底来港挂牌，初步集资最多23亿港元；若成功上市，将是马年首只内房新股。
--东亚银行 将于明天公布去年度业绩，四家证券商预测，东亚去年股东应占盈利介乎61.04-67.38亿港元。内地业务仍是市场关注重点，部分证券商认为，外资银行内地不良贷款率有所下降，上季市场净息差亦有改善，预料东亚亦会受惠有关因素。
--《施政报告》宣布将就港珠澳大桥人工岛发展商用设施进行可行性研究。据悉，为善用相关土地，停车场和公共交通交汇处等设施，或将设于地底，以在地面兴建商场等设施。政府预期，可行性研究可望今年8月起展开。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12