版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:13 BJT

《香港报摘》--信报2月17日

* 要闻版头条：

--新春假期气氛减退，二手住宅楼市过去两天录得13宗买卖，虽然按周回升1.6倍，但仍属低水平。受新地 元朗新盘尔峦削价推售拖累，整体二手市场接连出现割价成交。

* 其他：

--市场消息指出，项目遍布内地10多个城市的阳光100，近日积极会见投资者，预期最快可于3月底来港挂牌，初步集资最多23亿港元；若成功上市，将是马年首只内房新股。

--东亚银行 将于明天公布去年度业绩，四家证券商预测，东亚去年股东应占盈利介乎61.04-67.38亿港元。内地业务仍是市场关注重点，部分证券商认为，外资银行内地不良贷款率有所下降，上季市场净息差亦有改善，预料东亚亦会受惠有关因素。

--《施政报告》宣布将就港珠澳大桥人工岛发展商用设施进行可行性研究。据悉，为善用相关土地，停车场和公共交通交汇处等设施，或将设于地底，以在地面兴建商场等设施。政府预期，可行性研究可望今年8月起展开。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐