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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 07:55 BJT

《香港报摘》--经济日报8月25日

* 要闻版头条：

--港股短线跟随外围表现反覆，但中长线受惠沪港通获看好。五大环球基金经理一致认为外资对中港股市的兴趣较三个月前更浓，并逐步调高资产配置比重。

* 其他：

--亚洲多个国家包括中国近年推行经济改革，汇丰环球投资管理高级宏观及投资策略师陈莹若表示，这利好下半年及未来数年的亚洲资产市场。

--生产陆上钻机起家的宏华集团 将版图拓展至海洋工程，主席张弭称，集团未来10年相关的钻井平台潜在投资额达320亿美元，冀三至五年内海洋工程收入可提升到三分一。

--徽商银行 董事长李宏鸣称，该行7月贷款投放有所减少，是季节性因素所致，8月会适当增加信贷投放。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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