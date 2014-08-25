《香港报摘》--信报8月25日

* 要闻版头条：

--刚过去的周六日、一连两天＂沪港通＂连接测试顺利完成，系统运作正常，为政策如期于10月开通消除第一个技术障碍。有华资经纪行投资逾千万港元期望尝到＂头啖汤＂，但也有小型经纪行担心回本期长，宁愿抱观望态度，暂不参与＂沪港通＂。

* 其他：

--星美文化 首席财务官陈永忠表示，该公司过去两年业绩亏损，母公司星美国际 需要大举注入新业务，并陆续把所有影视内容业务分工予该公司。公司早前宣布供股集资收购星美今晟影视城，料交易年底前完成，期望明年带来盈利贡献。

--过去数月与第二大股东Apex有争拗的美联集团 ，近日正式采取法律行动，控告Apex基金和其营运总监缪宏邦诽谤，要求法院领令禁制和作出赔偿。

--平安保险 首席财务官姚波称，目前并无分拆互联网金融的计划，要先把业务做起来才可以考虑。今年上半年旗下主打P2P（个人对个人）网贷业务的陆金所尚未录得利润，期望于未来一至两年能够实现盈利。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘