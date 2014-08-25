《香港报摘》--信报8月25日

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
* 要闻版头条：
--刚过去的周六日、一连两天＂沪港通＂连接测试顺利完成，系统运作正常，为政策如期于10月开通消除第一个技术障碍。有华资经纪行投资逾千万港元期望尝到＂头啖汤＂，但也有小型经纪行担心回本期长，宁愿抱观望态度，暂不参与＂沪港通＂。
* 其他：
--星美文化 首席财务官陈永忠表示，该公司过去两年业绩亏损，母公司星美国际 需要大举注入新业务，并陆续把所有影视内容业务分工予该公司。公司早前宣布供股集资收购星美今晟影视城，料交易年底前完成，期望明年带来盈利贡献。
--过去数月与第二大股东Apex有争拗的美联集团 ，近日正式采取法律行动，控告Apex基金和其营运总监缪宏邦诽谤，要求法院领令禁制和作出赔偿。
--平安保险 首席财务官姚波称，目前并无分拆互联网金融的计划，要先把业务做起来才可以考虑。今年上半年旗下主打P2P（个人对个人）网贷业务的陆金所尚未录得利润，期望于未来一至两年能够实现盈利。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。