版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报8月27日

* 要闻版头条：

--深圳市政府金融发展办公室副主任肖志家透露，中国证监会已允许深圳证券交易所研究与港交所 互联互通的＂深港通＂方案，待方案完善后可上报。

* 其他：

--恒基地产 受惠于出售聚贤居录得5.98亿港元净收益，加上本港物业销售理想，上半年基础盈利升46%至50.3亿港元，胜预期。公司预计，楼价大幅下调机会不大。

--中国建材 执行董事兼总裁曹江林预期，下半年水泥产品会有二至三次加价空间，因受惠内地楼市回暖，而且下半年是水泥旺季。

--苏格兰皇家银行大中华区与韩国经济分析师邱小村估计，倘内地保持贸易盈余，以及环球贸易、出口等在下半年延续增长势头，料年底人民币兑美元汇价可见5.98。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐