《香港报摘》--经济日报8月27日

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
* 要闻版头条：
--深圳市政府金融发展办公室副主任肖志家透露，中国证监会已允许深圳证券交易所研究与港交所 互联互通的＂深港通＂方案，待方案完善后可上报。
* 其他：
--恒基地产 受惠于出售聚贤居录得5.98亿港元净收益，加上本港物业销售理想，上半年基础盈利升46%至50.3亿港元，胜预期。公司预计，楼价大幅下调机会不大。
--中国建材 执行董事兼总裁曹江林预期，下半年水泥产品会有二至三次加价空间，因受惠内地楼市回暖，而且下半年是水泥旺季。
--苏格兰皇家银行大中华区与韩国经济分析师邱小村估计，倘内地保持贸易盈余，以及环球贸易、出口等在下半年延续增长势头，料年底人民币兑美元汇价可见5.98。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。