《香港报摘》--信报8月27日

* 要闻版头条：

--据统计，过去两日公布业绩的内房股，其中七家大型内房企业仅恒大地产 达成销售目标，其余内房的销售情况均未如理想，＂强者愈强＂局面愈见鲜明。

* 其他：

--合和实业 截至6月底全年核心纯利按年仅增长0.2%，符合市场预期；公司并宣布进行实物分派，每20股合和实业派1股合和公路基建 股份。

--瑞安房地产 宣布，与日本住宅物业发展商三井就佛山岭南天地佛山18号地段项目订立买卖协议，瑞房将以3.73亿元人民币向三井购回持有佛山项目余下49%股权。

--中远太平洋 董事副总经理王海民预期，第三季市道转旺可令下半年集装箱出租率回升1至1.2个百分点。 （完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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