《香港报摘》--信报8月27日

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
* 要闻版头条：
--据统计，过去两日公布业绩的内房股，其中七家大型内房企业仅恒大地产 达成销售目标，其余内房的销售情况均未如理想，＂强者愈强＂局面愈见鲜明。
* 其他：
--合和实业 截至6月底全年核心纯利按年仅增长0.2%，符合市场预期；公司并宣布进行实物分派，每20股合和实业派1股合和公路基建 股份。
--瑞安房地产 宣布，与日本住宅物业发展商三井就佛山岭南天地佛山18号地段项目订立买卖协议，瑞房将以3.73亿元人民币向三井购回持有佛山项目余下49%股权。
--中远太平洋 董事副总经理王海民预期，第三季市道转旺可令下半年集装箱出租率回升1至1.2个百分点。 （完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510