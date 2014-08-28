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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:05 BJT

《香港报摘》--经济日报8月28日

* 要闻版头条：

--二手高价蔓延，居屋楼价跟随私人住宅屡创新高，银行估价亦跟随上扬。10个指标居屋屋苑估价全线上升，其中筲箕湾爱蝶湾升幅最凌厉，单月三度调升估值，累积升6.2%。

* 其他：

--中国电信 董事长王晓初指，全年资本开支预算中，有400亿元人民币集中拓4G网络。4G服务推出约一个月，已累积约60万户，客户反应大致佳，而大部分用户都是选用100元以上的月费计划。

--中信证券国际董事总经理、证券经纪业务主管尚巍称，有信心成为沪港通首批券商。他透露，欧美长线基金对沪港通兴趣浓，但预期开车初期交投不会太火爆。

--恒安国际 中期纯利跌4.5%，副主席许连捷表示，行业竞争白热化，相信短期内情况不会改变，促销战将会持续；估计全年利润水平可维持，又相信市场仍有10%增长空间。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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