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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 08:15 BJT

《香港报摘》--信报8月28日

* 要闻版头条：

--中大一项调查发现，37.3%受访者相信楼价升势未完，较去年9月调查激增22.3个百分点，比例更属过去两年四个同类调查中最高；而预计楼价下跌的受访者则由28.9%，急跌至最新的11%。

* 其他：

--中材股份 副总裁兼董事会秘书顾超透露，公司准备在海外建水泥厂生产水泥，目前正进行前期工作，希望年内有实质进展，首选地区是亚洲及非洲。

--罗康瑞任主席的瑞安房地产 昨天公布，向其胞兄罗嘉瑞主理的鹰君 出售两间酒店资产，扣除开支前资金回笼27亿元人民币。瑞房董事总经理黄勤道表示，酒店业务始终非集团主业，而出售资产可降低资产负债率5个百分点，未来将继续出售非核心资产。

--复星国际 近年收购多家海外保险公司，透过获取低成本资金，投资高回报项目。首席执行官梁信军表示，目前保险业务占集团总资产37%，料先要花二至三年时间优化新收购项目，未来方向是尽量使用保险资金来投资，减低本身出资压力。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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