《香港报摘》--经济日报9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 要闻版头条：
--中美利淡因素夹击，恒生指数 昨单日跌350点至23,955点，失守24,000点大关。摩根士丹利、巴克莱和交银国际，三大美欧中资券商，同日高唱淡调，指加息环境不利港股。
* 其他：
--正在招股的环保概念股中广核美亚（新上市编号1811）其孖展（保证金认购）超购逾155倍，有券商已借超额度。另一概念独特新股鹏爱医疗正等待聆讯，目标10月登场，未来一个月五只新股拟集资过百亿港元。
--新秀丽 新任行政总裁Ramesh Dungarmal Tainwala指出，未来以自然增长为主，收购倾向留意南韩品牌，因韩流令产品更易打入亚洲地区。
--金融发展局主席史美伦称，对阿里巴巴 最终未有择港上市感可惜，指出港交所 正进行股权架构谘询，金发局年中也提出多项建议，希望有更多企业来港上市。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。