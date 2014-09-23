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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 08:00 BJT

《香港报摘》--经济日报9月23日

* 要闻版头条：

--中美利淡因素夹击，恒生指数 昨单日跌350点至23,955点，失守24,000点大关。摩根士丹利、巴克莱和交银国际，三大美欧中资券商，同日高唱淡调，指加息环境不利港股。

* 其他：

--正在招股的环保概念股中广核美亚（新上市编号1811）其孖展（保证金认购）超购逾155倍，有券商已借超额度。另一概念独特新股鹏爱医疗正等待聆讯，目标10月登场，未来一个月五只新股拟集资过百亿港元。

--新秀丽 新任行政总裁Ramesh Dungarmal Tainwala指出，未来以自然增长为主，收购倾向留意南韩品牌，因韩流令产品更易打入亚洲地区。

--金融发展局主席史美伦称，对阿里巴巴 最终未有择港上市感可惜，指出港交所 正进行股权架构谘询，金发局年中也提出多项建议，希望有更多企业来港上市。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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