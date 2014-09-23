《香港报摘》--经济日报9月23日

--中美利淡因素夹击，恒生指数 昨单日跌350点至23,955点，失守24,000点大关。摩根士丹利、巴克莱和交银国际，三大美欧中资券商，同日高唱淡调，指加息环境不利港股。

--正在招股的环保概念股中广核美亚（新上市编号1811）其孖展（保证金认购）超购逾155倍，有券商已借超额度。另一概念独特新股鹏爱医疗正等待聆讯，目标10月登场，未来一个月五只新股拟集资过百亿港元。