《香港报摘》--信报9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 要闻版头条：
--中央高层接受今年GDP增速低于7.5%，投资界原先坚信第四季内地将推出重大刺激政策以保全年经济增长目标，如今愿望落空，中港股市顿吃＂惊风散＂，沪综指应声泻1.7%，恒指也插水350点，跌逾1.4%，创两个月新低，并出现连续11日高开低收，呈现阴烛。
* 其他：
--月前公布获独立第三方洽购的时富金融 ，昨天与母公司时富投资 发出联合通告表示，已跟潜在买家天津滨海建投基金管理就出售时富金融51%以上股权签署谅解备忘录。按照时富金融上周三停牌前每股0.33港元计算，交易涉资逾6.79亿港元。
--中移动 公布8月4G净上客量913万户，按月增40.6%，是今年2月该公司公布4G上客数据以来最多的一个月，令4G总上客量接近3,000万户。但2G和3G客源明显流失，3G净上客量按月大减45%；而整体净增客户数也连跌两个月。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。