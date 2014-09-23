《香港报摘》--信报9月23日

--月前公布获独立第三方洽购的时富金融 ，昨天与母公司时富投资 发出联合通告表示，已跟潜在买家天津滨海建投基金管理就出售时富金融51%以上股权签署谅解备忘录。按照时富金融上周三停牌前每股0.33港元计算，交易涉资逾6.79亿港元。

--中移动 公布8月4G净上客量913万户，按月增40.6%，是今年2月该公司公布4G上客数据以来最多的一个月，令4G总上客量接近3,000万户。但2G和3G客源明显流失，3G净上客量按月大减45%；而整体净增客户数也连跌两个月。 (完)