版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 09:26 BJT

《香港报摘》--信报3月18日

* 要闻版头条：

--行政会议通过兴建香港国际机场第三跑道系统计划，最新估算造价达到1,415亿港元，成为历来投资额最大的单一基建工程。

* 其他：

--多间内房股同日公布业绩，其中市值较大的远洋地产 去年表现相对较佳，录得纯利45.97亿元人民币，按年增加12.82%。

--新秀丽 去年净利按年增加5.8%，公司表示，预期外游旅客人数增加将带动旅游用品生意，今年销售额有双位数增长。

--香港飞机工程 称，由于空中巴士A340型飞机及波音747-400型飞机退役，维修服务需求今年将持续受到影响，预期明年新型号发动机投入服务后，维修需求会回升。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；; 审校 雷美珍/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐