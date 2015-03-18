《香港报摘》--信报3月18日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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* 要闻版头条：
--行政会议通过兴建香港国际机场第三跑道系统计划，最新估算造价达到1,415亿港元，成为历来投资额最大的单一基建工程。
* 其他：
--多间内房股同日公布业绩，其中市值较大的远洋地产 去年表现相对较佳，录得纯利45.97亿元人民币，按年增加12.82%。
--新秀丽 去年净利按年增加5.8%，公司表示，预期外游旅客人数增加将带动旅游用品生意，今年销售额有双位数增长。
--香港飞机工程 称，由于空中巴士A340型飞机及波音747-400型飞机退役，维修服务需求今年将持续受到影响，预期明年新型号发动机投入服务后，维修需求会回升。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(