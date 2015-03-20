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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 09:19 BJT

《香港报摘》--信报3月20日

* 要闻版头条：

--中移动 4G客量增但每客月均消费（ARPU）持续下滑，公司首席执行官李跃坦言，相信今年的ARPU仍无法回升；公司又大削派息，继去年股息下降11%后，预告今年仅维持约43%的派息比率。

* 其他：

--招商银行 预计今年不良贷款率会继续上升，但强调可控制。

--李宁 主席兼代理行政总裁李宁表示，公司经历两年调整期，已重返增长阶段，今年目标是扭亏为盈，同店销售保持中高单位数增长，并新增1,000家店舖。

--利丰 去年纯利按年下跌39.1%，较市场预期差；主席冯国纶罕有地在3年计划的首年已“打定输数”，认为当初目标“订得太高”，相信难于达标。

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；审校 雷美珍/曾祥进)
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