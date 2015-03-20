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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 10:10 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月20日

* 苹果日报：

--过去对同股不同权制度一直保持强硬态度的证监会突主动谈及有关谘询，主席唐家成称，港交所 提出的方案若符合市场需要、规定开放范围及保障投资者三大原则，证监亦会予以支持。他并相信，香港最终有机会出现不同投票权架构的公司。

*东方日报

--前主席刘銮雄卷入澳门巨贪案的华人置业 公布，去年的持续经营业务收入大跌近六成，手持上市证券及债券公平值变动的未变现亏损扩大至逾4亿港元，已变现亏损净额亦达1.1亿港元。

*大公报

--中广核集团旗下上市公司中广核电力 与中广核美亚 去年纯利均上升，市场憧憬两间公司将继续获母公司注入资产，其中中广核美亚总裁林坚称，预计今年会向母公司收回100-120万千瓦的装机容量。

*星岛日报

--北京北辰 总经理曾劲称，预料限购令暂时不会放松，不过市场需求有改善，加上今年可售货源较多，公司今年合约销售额目标定为76亿人民币，较去年销售增加86%。

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；审校 雷美珍/曾祥进)
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