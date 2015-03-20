《香港报摘》--其他报纸重要消息3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 苹果日报：
--过去对同股不同权制度一直保持强硬态度的证监会突主动谈及有关谘询，主席唐家成称，港交所 提出的方案若符合市场需要、规定开放范围及保障投资者三大原则，证监亦会予以支持。他并相信，香港最终有机会出现不同投票权架构的公司。
*东方日报
--前主席刘銮雄卷入澳门巨贪案的华人置业 公布，去年的持续经营业务收入大跌近六成，手持上市证券及债券公平值变动的未变现亏损扩大至逾4亿港元，已变现亏损净额亦达1.1亿港元。
*大公报
--中广核集团旗下上市公司中广核电力 与中广核美亚 去年纯利均上升，市场憧憬两间公司将继续获母公司注入资产，其中中广核美亚总裁林坚称，预计今年会向母公司收回100-120万千瓦的装机容量。
*星岛日报
--北京北辰 总经理曾劲称，预料限购令暂时不会放松，不过市场需求有改善，加上今年可售货源较多，公司今年合约销售额目标定为76亿人民币，较去年销售增加86%。
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；审校 雷美珍/曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率