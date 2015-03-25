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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:05 BJT

《香港报摘》--经济日报3月25日

* 要闻版头条：

--上证综指连升10日续创近七年新高，盘中一度升破3,700点。A股两市成交达1.44万亿元人民币，创历史新高，料短期大市波动加剧。

* 其他：

--金管局收紧按揭后，有数家与银行关系密切的财务公司低调退出楼房按揭市场。令对高成数按揭的人被迫流入息率更高的财务公司或私人借贷市场。

--农业银行 去年不良贷款及资本水平逊于其他银行。农行行长张云指，银行要配合新常态，调整发展速度，暗示内银过去的高增长不再，未来盈利增长将放缓。此外，农行未来有研究股本融资的可能。

--中信股份 早前引入泰国正大集团及日本伊藤忠为战略股东，董事长常振明指，未来会再引入一至两个战略股东，并将房地产整合列入重点研究项目，令集团于金融及非金融业务上均衡发展。 注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (发稿 周哲；审校 梁慧仪/曾祥进)

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