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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:11 BJT

《香港报摘》--信报3月25日

* 要闻版头条：

--为符合英国监管机构要求，将本地零售银行及工商业务，与投行进行“业务分隔”，汇丰控股 公布，将英国的零售银行业务剥离，成为独立子公司并在伯明翰另设总部。

* 其他：

--领汇 落实首个内地项目，购入北京欧美汇购物中心（EC Mall），作价25亿元人民币。交易预期于4月1日完成，租金可即时入账。

--融创 董事长兼行政总裁孙宏斌表示，成功收购佳兆业 的机会率最多50%，成事可能性正在降低。由于海外债权人对债务重组方案未达成一致，如果收购的先决条件未能达成，肯定会放弃计划，毫不犹豫地离开。

--恒安国际 去年下半年受惠于原材料价格下跌因素影响，带动全年纯利增长5.2%，高于市场预期。执行总裁兼首席营运总监许水深表示，随着油价下跌，主要原材料石化产品价格继续跌势，料将为今年毛利率及经营利润率带来增长空间。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (发稿 周哲；审校 梁慧仪/曾祥进)

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