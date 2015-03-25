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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:55 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月25日

* 明报：

--广发证券 今日起在市场集资最多279亿港元，其卖点除了去年市账率介乎1.6倍至1.81倍，比其他同业为低之外，其财富管理业务规模更为同业之冠。

* 东方日报：

--中远太平洋 去年度纯利按年大幅倒退58.33%，副主席兼董事总经理邱晋广预期，今年码头业务的吞吐量保持稳定增长，更计划加快收购海外码头。

* 文汇报：

--亚洲金融 去年纯利3.66亿元，按年升35%。集团董事长陈智文指，集团于泰国的回报不错，且对今年泰国的经济表现感到乐观。

* 大公报：

--酷派 去年股东应占溢利为5.13亿元，急升47%，但逊于预期。公司今年推大神（dazhen）于电商平台的销售，目标销量较去年增加三倍，至1,200万至1,500万台。

*星岛日报

--现代牧业 副主席兼行政总裁高丽娜表示，期望今年原奶产量由去年的93万吨升至今年100万吨；目标今年销售额14亿元人民币，去年为8.3亿元。

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 周哲；审校 梁慧仪/曾祥进)

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