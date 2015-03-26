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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报3月26日

* 要闻版头条：

--和黄 落实以千亿港元收购英国电讯商O2 UK，跃升为英国电讯一哥，刺激股价升2%。分析认为，和黄在重组进行中迅速倾妥这宗大买卖，可加强股东对系内重组的信心。

* 其他：

--按揭市场一哥、市占率逾两成的中银香港 预警，在金管局逆周期监管要求下，新资本压力不小，会留意是否要调整按息。综合市场分析，中银明年中前或有加按息行动，惟幅度料不大，但势令其他银行跟随加息。

--雅居乐 去年合约销售未完成480亿元人民币。今年设订较保守目标为450亿元。主席陈卓林表示，经历三年销售不达标后，今年仍以保守目标为主，维持审慎买地。

--港交所 行政总裁李小加表示，目前筹备深港通各准备工作进展顺利，希望可在第三季内完成筹备工作，重申具体推出时间由两地监管机构决定。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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