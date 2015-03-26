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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 08:33 BJT

《香港报摘》--信报3月26日

* 要闻版头条：

--有报导指中银香港 已向潜在买家发出初步文件，拟为出售旗下南洋商业银行寻找一名内地买家，并希望南商的估值能达50亿美元，据悉三大中资金融集团有意收购。中银要求潜在买家于4月中之前提交首轮竞投申请。

* 其他：

--汇丰150周年纪念钞于上周六截止认购，消息人士透露，单张纪念钞录得五倍认购、三连张纪念钞录得22倍认购、35连张纪念钞录得64倍认购（即超购63倍），预期所得销售款项为10亿港元。

--据汇丰工商金融最新调查显示，人民币汇价下跌，令认为使用人民币有助争取生意的企业数目减少，在未来一年计划转用人民币作为贸易结算的本港企业百分比，亦下降至不足两成。

--领汇 宣布，透过中期票据计划为其2030年到期的7.4亿港元3厘票据定价。总裁王国龙表示，是次发行的15年期票据，与领汇以较低资金成本取得较长期融资的管理策略一致，并有助推展领汇长远增长策略。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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