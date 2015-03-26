《香港报摘》--信报3月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 要闻版头条：
--有报导指中银香港 已向潜在买家发出初步文件，拟为出售旗下南洋商业银行寻找一名内地买家，并希望南商的估值能达50亿美元，据悉三大中资金融集团有意收购。中银要求潜在买家于4月中之前提交首轮竞投申请。
* 其他：
--汇丰150周年纪念钞于上周六截止认购，消息人士透露，单张纪念钞录得五倍认购、三连张纪念钞录得22倍认购、35连张纪念钞录得64倍认购（即超购63倍），预期所得销售款项为10亿港元。
--据汇丰工商金融最新调查显示，人民币汇价下跌，令认为使用人民币有助争取生意的企业数目减少，在未来一年计划转用人民币作为贸易结算的本港企业百分比，亦下降至不足两成。
--领汇 宣布，透过中期票据计划为其2030年到期的7.4亿港元3厘票据定价。总裁王国龙表示，是次发行的15年期票据，与领汇以较低资金成本取得较长期融资的管理策略一致，并有助推展领汇长远增长策略。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率