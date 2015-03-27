《香港报摘》--信报3月27日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 要闻版头条：
--工商银行 去年纯利仅增长5%，至2,758亿元人民币，是上市九年以来首次单位数字增幅；工行还决定减派末期息2.4%。董事长姜建清表示，随着利润基数增加及内地经济放缓，工行盈利已不可能如以往般快速增长。
* 其他：
--中国太平 去年纯利增长1.4倍至40亿港元，保费按年增长28%，但未有派息。集团财务总监李涛表示，由于太平为高增长公司，要持续投入资金发展，故近年一直维持不派息政策。
--大型内银股去年盈利增长放缓并削减派息，国指连续四天跑输恒指，H股与A股背驰渐见明显，恒生AH股溢价指数再升1.88%至135.72，换言之，同一只中资股的A股较H股贵近36%。有外资大行分析员更认为，AH差价短期内难以收窄。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；审校 梁慧仪/林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-