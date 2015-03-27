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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 09:06 BJT

《香港报摘》--信报3月27日

* 要闻版头条：

--工商银行 去年纯利仅增长5%，至2,758亿元人民币，是上市九年以来首次单位数字增幅；工行还决定减派末期息2.4%。董事长姜建清表示，随着利润基数增加及内地经济放缓，工行盈利已不可能如以往般快速增长。

* 其他：

--中国太平 去年纯利增长1.4倍至40亿港元，保费按年增长28%，但未有派息。集团财务总监李涛表示，由于太平为高增长公司，要持续投入资金发展，故近年一直维持不派息政策。

--大型内银股去年盈利增长放缓并削减派息，国指连续四天跑输恒指，H股与A股背驰渐见明显，恒生AH股溢价指数再升1.88%至135.72，换言之，同一只中资股的A股较H股贵近36%。有外资大行分析员更认为，AH差价短期内难以收窄。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 周哲；审校　梁慧仪/林高丽)
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