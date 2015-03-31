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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报3月31日

* 要闻版头条：

--憧憬北水南下热情高涨，港股大暴走，大市成交急增至1,408亿港元，港股通成交达破纪录的56亿港元，刺激落后的国指 走势突破，创三年半高位。投资界看好短期走势，恒指 有力挑战25,500关。

* 其他：

--和黄 昨公布并购计划的通函，指公司将就交换赫斯基 股份及并入长和 的并购方案，将于4月20日举行股东特别大会。若股东同意，5月26日将成为和黄在联交所的最后交易日。

--恒基地产 主席李兆基证实将以1港元象征形式借出土地，在落马洲新田一幅42万平方尺土地兴建边境购物城，暂定租约期两年，长远拟发展为世界级商场。

--对有报道指中银香港 有意出售旗下南洋商业银行，中国信达资产 为其中一个潜在买家。信达副总裁吴松云称，公司未有接触过对方，但对于未来有合适资产，可以调整公司结构的，都会考虑是否收购。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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