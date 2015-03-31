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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:34 BJT

《香港报摘》--信报3月31日

* 要闻版头条：

--恒指昨天飙升368点，成交额急增至超过1,400亿港元，大折让H股纷纷爆上，港股市值直扑27万亿港元新高。

* 其他：

--土地注册处资料显示，新地 已就旗下多个商厦及商场投资物业，进行内部转让，似为接班铺路。今次内部转让共涉及10项物业，总值逾246.58亿港元，成交日期同为上月28日。其中最瞩目的一项物业是集团总部，该幢位于湾仔的新鸿基中心，成交价100.83亿港元。

--中国推进天然气定价机制改革，将基本理顺非居民用气部分的定价市场化。新奥能源 副主席张叶生表示，气价回归合理，有助继续推广天然气使用，又直言去年发改委曾把气价推高到＂用不起＂的程度，抑制了过去半年来中国用气量的增长。

--股价本月累涨55%的百奥家庭 拟进军移动游戏界，其首席策略官及首席财务官杨家康表示，今年第二季起拟推出二至三款儿童移动游戏，相信毛利率高于网页游戏。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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