《香港报摘》--经济日报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 要闻版头条：
--本港电视业出现＂一生一死＂的历史性场面，行政会议昨破天荒拍板，不再向亚视续免费电视牌照，成为了香港首例。根据决定，亚视只可提供广播直至明年4月1日为止。
* 其他：
--美股继续回吐，外资将焦点转移至中港市场，恒指昨在A股带动下，七个月以来首次收于25,000点之上。三大外资看好中港股市前景，科网股更是美元上升周期的避风塘。
--香港航空筹备上市暂告一段落，日前传出港航拟引入新加坡航空 购入少数股权。港航首席运营官孙剑峰表示，不评论有关传闻，称引入股东、上市计划都交由专业团队处理。新加坡航空就回应查询指，无参与入股港航的谈判。
--永隆银行新推九个月人民币定期存款，年息4.5厘，起始门槛500万元人民币；以同期计，为全城最高息。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元