《香港报摘》--经济日报4月2日

* 要闻版头条：

--本港电视业出现＂一生一死＂的历史性场面，行政会议昨破天荒拍板，不再向亚视续免费电视牌照，成为了香港首例。根据决定，亚视只可提供广播直至明年4月1日为止。

* 其他：

--美股继续回吐，外资将焦点转移至中港市场，恒指昨在A股带动下，七个月以来首次收于25,000点之上。三大外资看好中港股市前景，科网股更是美元上升周期的避风塘。

--香港航空筹备上市暂告一段落，日前传出港航拟引入新加坡航空 购入少数股权。港航首席运营官孙剑峰表示，不评论有关传闻，称引入股东、上市计划都交由专业团队处理。新加坡航空就回应查询指，无参与入股港航的谈判。

--永隆银行新推九个月人民币定期存款，年息4.5厘，起始门槛500万元人民币；以同期计，为全城最高息。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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