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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 08:49 BJT

《香港报摘》--信报4月2日

* 要闻版头条：

--亚洲电视股权转让一连两天出现戏剧性发展，但最终难逃＂失救＂命运。特首梁振英会同行政会议决定拒绝续牌，意味这间立足超过半个世纪的电视台，最迟明年4月1日后必须停播。

* 其他：

--澳门博彩收入3月录得博彩收入215亿澳门元，略逊于预期，较去年同期跌39.4%，也是自去年6月以来连续第10个月下跌。

--万邦投资 宣布，主席兼执行董事郑裕彤因为健康情况而辞任，上个月26日生效。郑裕彤为新世界发展 荣誉主席，于2012年已淡出家族企业，处退休状态。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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