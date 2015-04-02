《香港报摘》--信报4月2日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 要闻版头条：
--亚洲电视股权转让一连两天出现戏剧性发展，但最终难逃＂失救＂命运。特首梁振英会同行政会议决定拒绝续牌，意味这间立足超过半个世纪的电视台，最迟明年4月1日后必须停播。
* 其他：
--澳门博彩收入3月录得博彩收入215亿澳门元，略逊于预期，较去年同期跌39.4%，也是自去年6月以来连续第10个月下跌。
--万邦投资 宣布，主席兼执行董事郑裕彤因为健康情况而辞任，上个月26日生效。郑裕彤为新世界发展 荣誉主席，于2012年已淡出家族企业，处退休状态。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元