《香港报摘》--信报4月2日

--亚洲电视股权转让一连两天出现戏剧性发展，但最终难逃＂失救＂命运。特首梁振英会同行政会议决定拒绝续牌，意味这间立足超过半个世纪的电视台，最迟明年4月1日后必须停播。

--澳门博彩收入3月录得博彩收入215亿澳门元，略逊于预期，较去年同期跌39.4%，也是自去年6月以来连续第10个月下跌。