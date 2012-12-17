《香港报摘》--经济日报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--高盛亚洲及香港策略师刘劲津表示,环球和中国经济见底,资金换马将成明年重要投资主题,由债转股,由高息股转投增长股,而本港股市势将受惠,惟料明年港股走势呈先低后高.该行对明年恒生指数 和国企指数 的目标,分别为25,000点及12,500点.
* 其他:
--港交所 料于本周四向伦敦金属交易所(LME)股东寄发支票,标志收购LME正式完成.有知情人士透露,港交所接手LME后,长线考虑扩大LME交易圈,引入包括中资行成为一级会员,逐步体现中国话语权.
--国家开发银行旗下国开国际投资 于上周五签订无法律约束力的意向书,有意收购EIG所管理的Gateway Energy & Resource;国开国际投资将向Gateway发行新股,预计发行22.86亿股.
--银行公会主席、汇香港区总裁冯婉眉估计,明年本港银行净息差收窄10至15个点子不足为奇,但贷款增长只有约7-9%;但她预计,在业界极力保持净息差的情况下,本港银行明年盈利可取得高单位数增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。