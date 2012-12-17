《香港报摘》--经济日报12月17日

* 要闻版头条:

--高盛亚洲及香港策略师刘劲津表示,环球和中国经济见底,资金换马将成明年重要投资主题,由债转股,由高息股转投增长股,而本港股市势将受惠,惟料明年港股走势呈先低后高.该行对明年恒生指数 和国企指数 的目标,分别为25,000点及12,500点.

* 其他:

--港交所 料于本周四向伦敦金属交易所(LME)股东寄发支票,标志收购LME正式完成.有知情人士透露,港交所接手LME后,长线考虑扩大LME交易圈,引入包括中资行成为一级会员,逐步体现中国话语权.

--国家开发银行旗下国开国际投资 于上周五签订无法律约束力的意向书,有意收购EIG所管理的Gateway Energy & Resource;国开国际投资将向Gateway发行新股,预计发行22.86亿股.

--银行公会主席、汇香港区总裁冯婉眉估计,明年本港银行净息差收窄10至15个点子不足为奇,但贷款增长只有约7-9%;但她预计,在业界极力保持净息差的情况下,本港银行明年盈利可取得高单位数增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.