《香港报摘》--信报12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--华懋集团千亿元遗产谁属的争产官司,今天起在高等法院进行.法院聆讯除解读遗嘱,亦会就遗产具体运作提出指示;消息指出,包括前临时遗产管理人德勤及华懋集团前行政总裁许业荣等人,曾以利益冲突为由去信律政司,建议撤去龚仁心在华懋集团主席一职.
* 其他:
--有前海管理局官员透露,因为迁就十八大会议而迟迟未公布的人民币跨境贷款细则方案,将赶于本月底前出台;其中重点包括鼓励前海企业来港发行离岸人民币债券(点心债).
--国中控股 公布,公司与主席姜照柏订立买卖协议,公司有条件同意以约5.07亿港元,向主席收购拥有从事农场的玻利维亚公司鹏欣农业及待售贷款.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。