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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 09:11 BJT

《香港报摘》--信报12月17日

* 要闻版头条:

--华懋集团千亿元遗产谁属的争产官司,今天起在高等法院进行.法院聆讯除解读遗嘱,亦会就遗产具体运作提出指示;消息指出,包括前临时遗产管理人德勤及华懋集团前行政总裁许业荣等人,曾以利益冲突为由去信律政司,建议撤去龚仁心在华懋集团主席一职.

* 其他:

--有前海管理局官员透露,因为迁就十八大会议而迟迟未公布的人民币跨境贷款细则方案,将赶于本月底前出台;其中重点包括鼓励前海企业来港发行离岸人民币债券(点心债).

--国中控股 公布,公司与主席姜照柏订立买卖协议,公司有条件同意以约5.07亿港元,向主席收购拥有从事农场的玻利维亚公司鹏欣农业及待售贷款.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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