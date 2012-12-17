《香港报摘》--信报12月17日

--华懋集团千亿元遗产谁属的争产官司,今天起在高等法院进行.法院聆讯除解读遗嘱,亦会就遗产具体运作提出指示;消息指出,包括前临时遗产管理人德勤及华懋集团前行政总裁许业荣等人,曾以利益冲突为由去信律政司,建议撤去龚仁心在华懋集团主席一职.