《香港报摘》--其他报纸重要消息12月17日

* 明报:

--德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴表示,明年新股市场还看成交额,长远计更需要开拓国际品牌来港招股的市场.他认为,内地十八大结束后,困扰港股的负面因素已消除不少,相信会有利明年市况.

* 星岛日报:

--银行公会主席冯婉眉表示,全球央行加码释出流动性,除债、股外,楼市等实物资产亦成为海外资金追逐的目标.

* 苹果日报:

--合和实业 主席胡应湘表示,市场对商舖有需求,府应从增加供应着手;并建议在港发展地下商场,这个模式于美国、日本等国均很普遍,并举例可以考虑在铜锣湾维多利亚公园发展地下商场.

--东方海外 宣布,由于海运费价值持续过低,难以满足经营成本上涨,因此在明年1月15日起调整由东南亚及中东至澳洲的海运费,每标准箱加价200美元.

* 东方日报:

--港交所 为收购伦敦金属交易所(LME),上市12年内首次配股集资,主席周松岗表示,是次配股没有偏重中资机构,并以长线基金为主,未有益俗称"大鳄"的短炒基金;虽然散户未能参与,但股价保障较大,对所有小股东有利.

* 文汇报:

--土地注册处资料显示,长实 执行董事赵国雄与相关人士,上月减价逾百万港元出售西半山"雍景台"豪宅单位,帐面获利385万港元,单位四年间升值33%.

--会德丰 常务董事黄光耀表示,集团今年卖楼金额达70亿港元,创新高纪录,因此要积极补充土地储备,明年继续吸纳土地.

* 大公报:

--安东油田服务 宣布,成功中标并签订合同,将为中石油 > 在塔里木地区五口超高压和超高温的常规天然气井提供油基钻井液服务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.