《香港报摘》--其他报纸重要消息12月18日

* 明报:

--强积金半自由行已实施个多月,早前大部分受托人已先后减收费以抢客,全港最大的受托人汇丰 昨日宣布,自明年2月1日起旗下14只基金将下调基金管理费最高10%,尤其是股票基金,一律由1.95%减至1.75%.

--市场消息指出,在江苏和南京一带的地铁上盖兴建综合物业的金轮集团,有望成为2013年首只上市新股,该股将于周五开始路演,计划集资8-10亿港元.安排行包括法国巴黎百富勤及中银国际.

* 星岛日报:

--根据港交所的资料显示,丽新国际 连同大股东林建岳现时合共持有50.04%丽新发展 股份,刚好超过《公司收购、合并及股份回购守则》的50%界限.由于期间增持的股权少于2%,丽新国际日后再购入丽展股份,再不再受全面收购条款限制,可自由增持.

* 苹果日报:

--由于租金成本持续上升,以及本地零售增长持续放缓,鳄鱼恤 主席兼行政总裁林建名表示,集团正处于困难时期,并正考虑关闭部份贵租的香港分店,以及重组分店销售网络.

* 东方日报:

--身兼非凡中国 主席兼执行董事的李宁透露,早年有意投资发展的渖阳开发项目已物色到合作伙伴,意味李宁朝体育地产发展的宏愿终于有眉目.

--花旗发表报告预期,周大福 第三财季(今年10-12月)整体同店销售增长按年下跌7%,本港及内地分别下跌10%及6%,与第二财季表现相若.不过该行料周大福2013年度业务将呈反弹势头.

* 文汇报:

--恒基(中国)投资执行董事张方明表示,未来恒基会扩大在内地二、三线城市的投资,主要集中在房地产市场.

* 大公报:

--雅居乐 公布,以总代价7.6亿元人民币分别于云南腾冲及广东惠州两地取得地块.其中云南土地将发展为集五星级酒店、温泉养生区等为一体的度假城,而惠州地块则为商住用地.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.