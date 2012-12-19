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亚洲 | 2012年 12月 19日 星期三 08:06 BJT

《香港报摘》--经济日报12月19日

* 要闻版头条:

--受压于巨额配股,港股连续第二日整固.但投资界乐观的取态未受影响,目前仍看好资金充裕、低息及投资气氛改善下,明年股市由估值上调带动上升,但不排除短期内先行整固才进一步攀升.

* 其他:

--买家印花税(BSD)至今已实施接近两个月,目前市场累计录得约28宗连BSD成交个案,其中新盘单位占多数,料期间政府税收可逾5,000万港元.

--银河娱乐 副主席吕耀东透露,旗舰项目"澳门银河"第三、四期将以文化为主题,计划兴建可容纳1万人的综艺文娱馆,并希望积极拓展会议中心业务,料投资金额介乎400亿至500亿港元.

--光大控股 执行董事兼行政总裁陈爽认为,目前人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度肯定不够,因市场憧憬A股明年向好,所以大家都赶快将外币兑换成人民币投资A股.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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