《香港报摘》--经济日报12月19日

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条:
--受压于巨额配股,港股连续第二日整固.但投资界乐观的取态未受影响,目前仍看好资金充裕、低息及投资气氛改善下,明年股市由估值上调带动上升,但不排除短期内先行整固才进一步攀升.
* 其他:
--买家印花税(BSD)至今已实施接近两个月,目前市场累计录得约28宗连BSD成交个案,其中新盘单位占多数,料期间政府税收可逾5,000万港元.
--银河娱乐 副主席吕耀东透露,旗舰项目"澳门银河"第三、四期将以文化为主题,计划兴建可容纳1万人的综艺文娱馆,并希望积极拓展会议中心业务,料投资金额介乎400亿至500亿港元.
--光大控股 执行董事兼行政总裁陈爽认为,目前人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度肯定不够,因市场憧憬A股明年向好,所以大家都赶快将外币兑换成人民币投资A股.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。