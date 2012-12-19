《香港报摘》--信报12月19日

* 要闻版头条:

--思捷环球 预告7-12月的上半财年业绩可能录得亏损,将为上市来首次半年亏损.思捷表示,10和11月亚太区及欧洲销售表现差劲,而欧洲市场的销售及毛利率较预期逊色;分析员相信,思捷基本因素未见底,本财年全年业绩将见红.

* 其他:

--被美国及欧盟指控从事间谍活动的中兴通讯 正积极扩展国内电讯设备及手机业务,副总裁张建国表示,公司会继续在欧美等地推出新手机业务,并增加国内电讯商的电讯设备的销售规模,其中中国移动 已占公司国内约三分一的收入.

--瑞安建业 宣布以每股3.6港元,配售瑞安房地产 1.21亿股,套现约4.356亿港元,股份占瑞房已发行股本约2.01%.

--永隆银行司库邝国荣预期,明年本港人民币结算及存款均可望有10%至15%的升幅,主要是受内地进出口贸易增长改善所带动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.