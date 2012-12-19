《香港报摘》--信报12月19日

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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* 要闻版头条:
--思捷环球 预告7-12月的上半财年业绩可能录得亏损,将为上市来首次半年亏损.思捷表示,10和11月亚太区及欧洲销售表现差劲,而欧洲市场的销售及毛利率较预期逊色;分析员相信,思捷基本因素未见底,本财年全年业绩将见红.
* 其他:
--被美国及欧盟指控从事间谍活动的中兴通讯 正积极扩展国内电讯设备及手机业务,副总裁张建国表示,公司会继续在欧美等地推出新手机业务,并增加国内电讯商的电讯设备的销售规模,其中中国移动 已占公司国内约三分一的收入.
--瑞安建业 宣布以每股3.6港元,配售瑞安房地产 1.21亿股,套现约4.356亿港元,股份占瑞房已发行股本约2.01%.
--永隆银行司库邝国荣预期,明年本港人民币结算及存款均可望有10%至15%的升幅,主要是受内地进出口贸易增长改善所带动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。