《香港报摘》--其他报纸重要消息12月19日

* 明报:

--恒隆集团 和恒隆地产 系两间公司,在今个月中相隔一日,接连有董事兼老臣子姚子贤及高伯遒相继辞职.集团主席陈启宗昨日指出,已经安排人手处理接替职务.他强调,高、姚辞职而已,并非董事会内部看法不一致.

--丽新发展 副主席周福安表示,系内连同旗下丽丰 将在本周取得35亿港元银团贷款,未计油塘Ocean One预计可套现的12亿港元,全系将具备100亿港元资金用于在中港增加土地储备.

* 苹果日报:

--招商局国际 董事长傅育宁表示,明年全球航运业表现仍然低迷,国际贸易增速较全球经济增长要低,主要因为航运力投入市场仍多,导至供求失衡,2013年以至未来一段时间,航运市场也不见好.

* 东方日报:

--国土资源部昨日召开新闻吹风会,强调会继续坚持调控政策不动摇,并对部分地王成交进行公开调查.据悉,被选中调查的正是早前由中冶 以底价56.2亿元人民币拍得,位于南京的总价地王.

* 文汇报:

--面对楼市成交减慢,银行按揭市场抢客情况更加激烈.富邦银行率先推出实际利率低至2.15%的按揭优惠,刚好触及金管局规定的最低按揭利率以抢客.

* 大公报:

--国务院任命张晓明为中联办主任,而原中联办主任彭清华及副主任李刚将另有任用.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.