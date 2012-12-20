《香港报摘》--其他报纸重要消息12月20日

* 明报:
--赌王何鸿燊的上市旗舰澳门博彩 虽然在内地禁足,但母公司澳门旅游娱乐在内地发展却仍然获得祝福,甚至成立了澳娱中国集团,专司内地业务.现时澳娱在内地已发展及待建的楼面高达千万平方尺,而且大部分集中在一线城市的中心区.
* 星岛日报:
--消息人士透露,德祥集团旗下旺角弥敦道银座式商厦,刚由外资基金以逾7.3亿港元购入,平均尺价逾2.5万港元,新买家料收取回报率约5%.
* 苹果日报:
--全国社保基金近日趁高减持,估计为延续沽H股撑A股行动.据联交所资料,社保基金上周四以每股平均5.461港元减持1,200万股工行 H股,套现6,553万港元,持股量降至11.99%.
--继汇强积金调减基金管理费后,交银信托昨亦宣布,明年1月1日起,将"愉盈退休强积金计划"旗下"恒指成分基金"收费打七折至0.85%.
* 东方日报:
--雨润食品 向主要股东及前主席祝义材购买生猪的议案虽然获得通过,但反对的股东逾两成六.对于市场质疑相关采购价值过高,首席执行官兼副总裁李世保强调,内地猪肉价格具透明度,将以市价采购生猪,并指单一供应商采购比例不多于15%.
--银行调整人民币存款利率为年结进行部署,当中恒生银行 新推出一个月及两个月人民币定期存款优惠,吸引短期资金.至于星展香港则将三个月10万元人民币定存年利率调高至3厘,增幅为20点子.
* 文汇报:
--东莞昨日出让南城区滨河路的商住地块,由恒大地产 旗下深圳公司,以6.725亿元人民币投得,折合每平方米楼面地价3,523.5元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘
中国报摘
香港报摘
(整理 梁慧仪; 整理 屈桂娟)