《香港报摘》--信报12月21日

* 要闻版头条:

--房协上月底公布以市价七折推售的置安心计划首个项目青衣绿悠雅苑,提早今天开放位于长沙湾示范单位供公众参观及派发认购表,预计圣诞节后接受认购登记.

* 其他:

--今年以来银行收紧对某些行业资金支持,其中钢铁行业资金断裂波及上下游企业,中材国际 旗下A股附属因而受害,发生银行汇票及货物失踪,涉资共2.2亿元人民币.

--今年"超购王"中国机械设备工程 今日挂牌,该股昨晚暗盘造好.据辉立交易场资料显示,暗盘时段甫开市已见12%升幅.

--国泰航空 工潮正式解决,维持加薪2%,并就工会关注的空中服务员的编更制度达成"5点共识".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.