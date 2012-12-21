《香港报摘》--信报12月21日

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
* 要闻版头条:
--房协上月底公布以市价七折推售的置安心计划首个项目青衣绿悠雅苑,提早今天开放位于长沙湾示范单位供公众参观及派发认购表,预计圣诞节后接受认购登记.
* 其他:
--今年以来银行收紧对某些行业资金支持,其中钢铁行业资金断裂波及上下游企业,中材国际 旗下A股附属因而受害,发生银行汇票及货物失踪,涉资共2.2亿元人民币.
--今年"超购王"中国机械设备工程 今日挂牌,该股昨晚暗盘造好.据辉立交易场资料显示,暗盘时段甫开市已见12%升幅.
--国泰航空 工潮正式解决,维持加薪2%,并就工会关注的空中服务员的编更制度达成"5点共识".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。