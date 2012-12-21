《香港报摘》--其他报纸重要消息12月21日

* 明报:

--人民币产品市场大热,宏利今年3月份率先推出首只可投资于人民币点心债的强积金基金后,近日又在研究推出另一只人民币基金.而另一家受托人银联集团也正预备推出一只人币债券基金,目前只待监管机构完成审批.

* 星岛日报:

--香港商品交易所主席张震远表示,过去一年商交所成绩一般,原拟定今年推出之人民币计价商品期货,由于技术问题需延至明年第一、二季推出,相信会获得投资者支持.

* 苹果日报:

--中国大型钢厂宝钢参与中石油集团西气东输三线工程,宝钢将投资80亿元人民币,占合资公司股权比例约12.8%.

* 东方日报:

--2009-2011年期间,由于香港银行同业拆息Hibor处历史低水平,以其为基准的按揭利率(H按)一度是市场主流,高峰期的市占率高逾九成.三年间,以H按计算的新批按揭贷款达6,844亿港元.若HIBOR定价涉及不当行为,不排除是调低息率,惟受影响者的置业人士可能是得益者.

* 文汇报:

--银行公会昨进行年内最后一次例会,主席冯婉眉会后表示,对今年公会工作满意,对上星期上访北京及上海金融部门所得回应感鼓舞,确认了香港人民币离岸市场发展,明年人民币国际化进程会在部分时段有较快增速.

* 大公报

--为缓和住宅短缺问题,政府增加供应,九龙塘、上水、白石等地皮改住宅,三地料供应2,300伙,最快纳明年勾地表.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.