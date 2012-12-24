《香港报摘》--其他报纸重要消息12月24日

* 明报:
--广东省内物流及高速公路相关服务提供商南粤物流 进行业务重组,收购省汽运集团,并积极拓展服务区业务.主席刘伟表示,公司要建设成广东省内运输、物流的唯一平台.
--廉价航空公司乐桃(Peach)于今年7月开办香港至日本大阪航线,廉价机票吸引不少旅客,明年航点更有望伸延至冲绳.
* 星岛日报:
--渣打香港环球市场主管及企业银行联席主席陈铭侨表示,要扩大香港人民币资金池,必须建立双向跨境资金流动的渠道,如藉加大ODI(境外直接投资)额度,及容许境内机构贷款予其境外公司,将资金输出香港.
* 苹果日报:
--消息指金管局研究增加长年期另类资产类别的投资弹性的检讨已完成,外滙基金谘询委员会上月底举行会议,议决将目前基金内的另类资产组合中属流通性高且不纳入长回报期的相关资产剔出,变相增大空间进行多元化投资.
* 东方日报:
--航标控股 董事长兼行政总裁肖智勇表示,明年订单于两个月前已排满,公司计划开设自营店,针对工程客户,包括与万科 等房产商正在洽谈.
* 文汇报:
--新华保险 与广州市政府日前签订战略合作协议,将在养老、健康产业及医疗卫生等多个领域展开合作.
* 大公报:
--上实控股 旗下上实城开 宣布,以约1.1亿元人民币出售拥有成都市"公园大道"项目的发展商.该项目为混合式住宅及商用发展项目,分两期进行,第一期正在兴建.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘
中国报摘
香港报摘
(整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)