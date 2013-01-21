《香港报摘》--经济日报1月21日

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
* 要闻版头条:
--施政报告后楼市再急升,港府高层昨相继出口指有需要会出招.特首梁振英指,如发现有发展商囤积住宅单位托价,不排除开征楼宇空置税;运输及房屋局局长张炳良表示,冀把住宅空置率从4%降至3%.
* 其他:
--瑞信香港董事总经理陈昌华指出,今年"重仓"非必需消费品、软件及内银股,而且推升港股的其中两大因素--资金流入及企业盈利预测上调,趋势未完.
--前海跨境人民币流通渠道愈来愈阔,继跨境人民币贷款启动后,有消息指出,前海注册企业最快于春节前后赴港发行点心债.
--周大福 董事总经理黄绍基称,1月至今港澳地区的同店增长已经回复正数,但内地仍是负数.展望财年的第四季(今年1至3月)业务"可能有轻微改善,但也不期望大幅增长".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编