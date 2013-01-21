《香港报摘》--经济日报1月21日

* 要闻版头条:

--施政报告后楼市再急升,港府高层昨相继出口指有需要会出招.特首梁振英指,如发现有发展商囤积住宅单位托价,不排除开征楼宇空置税;运输及房屋局局长张炳良表示,冀把住宅空置率从4%降至3%.

* 其他:

--瑞信香港董事总经理陈昌华指出,今年"重仓"非必需消费品、软件及内银股,而且推升港股的其中两大因素--资金流入及企业盈利预测上调,趋势未完.

--前海跨境人民币流通渠道愈来愈阔,继跨境人民币贷款启动后,有消息指出,前海注册企业最快于春节前后赴港发行点心债.

--周大福 董事总经理黄绍基称,1月至今港澳地区的同店增长已经回复正数,但内地仍是负数.展望财年的第四季(今年1至3月)业务"可能有轻微改善,但也不期望大幅增长".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.