《香港报摘》--其他报纸重要消息1月21日

* 明报:

--中共十八大后,人民银行行长周小川退休落实.北京消息人士透露,中银监主席尚福林成大热之姿,核心系统对其接替周小川成为下届人行行长的呼声最高.而尚福林调任后,中银监主席一职将由中国银行 董事长肖钢接任,中证监主席郭树清则会留任中证监主席.

--私募基金CVC亚洲董事合伙人管文浩(Roy Kuan)表示,继续看好内地消费、零售及健康产业.在内地进一步增加QFII(合格境外机构投资者)及RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度下,内地A股市场有望转旺,令私募基金到A股市场变现有望.

* 星岛日报:

--运输及房屋局局长张炳良表示,刚截止申请的白表申请者免补地价买居屋计画,虽然极受欢迎,超额申请,但他强调计画定位是过渡性,到2016至2017年新居屋落成,将不再存在.

--招商证券(香港)首席执行官温兆华透露,已就人民币合资格境外机构投资者(RQFII)资格递交申请,预料于两至三个月内将有消息,惟该行就申请额度暂未有目标.

--中国制药 去年获母公司注入创新药和品牌药业务,公司将改名为"石药集团".主席蔡东晨表示,未来两年新注入的治疗脑中风、老年痴呆、高血压的药物将占到收入的50%以上.

* 苹果日报:

--施政报告公布后首幅土地--荃湾西站六区今天截标.其中六成单位实用面积须少于538平方尺,业界估值约25亿至29亿港元,每尺楼面地价3,700元至4,300港元,比早前批出荃湾西铁站五区湾畔项目楼面尺价4,308港元低约7%.

* 东方日报:

--上市公司管理层近期经常在社交网站发表有关公司的言论已引起市场关注,认为证监会有需要纳入监管范围,规定若在社交网站披露了公司资讯,也同时应在香港交易所 发出正式公告.

--理文造纸 首席执行官李文俊认为,去年9月至今市场已有好转,当中纸价有近双位数上升.长远而言,他相信行业仍有增长潜力,深信成本够低将成理纸致胜之道,并料今明两年理纸产能平均增幅逾10%.

--香港人寿业务总监陈少钰透露,公司将于今年推出多款保单,并计划于现有热卖产品加入人民币元素,最快于年中推出应市.

* 文汇报:

--高棉资源投资主席曹云德表示,旗下两家资源矿产公司计划明年到香港上市.

* 大公报:

--继去年9月全资收购电商网站红孩子之后,苏宁电器 又提出进一步合作计划.据悉,苏宁将帮助红孩子于上半年落成首家线下连锁店,并将该公司全年营收保底目标定为30亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.