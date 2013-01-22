《香港报摘》--其他报纸重要消息1月22日

* 明报:

--荃湾西站六区一幅"双限"住宅地(限量限尺)周一截标,接获共八个财团入标.当中包括大型发展商长实 、新地 、恒地 等.信置 则与永泰地产 合组竞投,成为项目惟一合资的入标财团.

--内房商掀起在港买壳上市潮,绿地集团董事长张玉良透露,已在香港买壳,计划最快今年上半年将酒店及海外业务借壳来港上市.

--消息人士表示,近来市场一直关注B股来港转为H股,但B转H只是改革B股的路径之一,目前已有B股公司考虑转A股,已提上议事日程是在沪B上市的东电B股.该公司去年11月21日已宣布停牌至今

* 星岛日报:

--据悉,香港政府今年仍维持加推可建2万个私人住宅土地应巿的目标,令未来4、5年的私楼供应,可多达8.7万个.而今年可供出售的私楼及楼花,亦超过2.4万个;本港短期私楼供应量绝对无问题.

--消息透露,备受经营困难影响的国泰航空 近日向员工提出自愿提早退休计画,对象是1996年9月前入职的员工,最多可获一笔过20个月的薪金补偿,要求有兴趣参与的员工在3月底前决定是否接受.

--金融发展局今天召开首次会议,全体22位成员料将为金发局往后的工作定位.财经事务及库务局局长陈家强重申,以"担保有限公司"形式设立金发局旨在灵活运作,与回避立法会无关.

* 苹果日报:

--国美电器香港发言人表示,公司只是结束零售业务,但仍会在香港保留办公室技拓展采购生意,现时公司员工数目约有100名,大部份会遭遣散,但拒绝披露实质数字.

--首创置业 旗下首创朝阳房地产开发竞得北京丽泽商务区两幅商业金融用地,其中一幅以9.46亿元人民币单独竞得,另外一幅联合邦泰克投资以19.38亿元人民币竞得.

* 东方日报:

--市场消息称,恒隆地产 与地产代理磋商出售旗下西九龙楼盘事宜,并率先于上周六一口气发售其长沙湾项目--碧海蓝天最后约10个剩余单位,并计划紧接在春节后推售已落成近九年的大角咀浪澄湾,冀在3月底前将上址约1,100个单位清货.

--前海通国际 执行董事、现任铠盛资本主席陈志安表示,该行有三、四只新股客户,今年有机会上市,主要是内地中小型民企,业务包括工业、地产、港口及消费相关.

* 文汇报:

--安盛投资管理新兴亚洲经济师孙琦表示,内地经济在去年第三季开始明显转好,地区贸易持续复苏,预料今年经济增长可达8.1%.欧美市场风险已过高危期,惟问题仍然持续,料全球经济增长由去年3.1%微升至3.2%.

--中国移动 和中国电信 公布去年12月上客量,其中当月中移动包括2G和3G在内的移动电话用户净增量仅录得302.9万户,为今年最差的一个月.

* 大公报:

--赌王何鸿燊旗下Shun Tak Shipping Company于1月14日至18日间,减持信德集团 股份合共5,000万股,每股平均价介乎4.501港元至4.545港元,涉2.257亿港元,持股量降至12.51%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.