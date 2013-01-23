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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:14 BJT

《香港报摘》--经济日报1月23日

* 要闻版头条:

--港股续于高位横行,资金流入细价股寻宝.前海概念相关股份昨日全线急升,占大市成交近5%.

* 其他:

--财政司司长曾俊华直指,最近楼市的交投,看来有再次转趋炽热的可能,并重申有需要时,政府会毫不犹豫再推出适当的措施,确保楼市健康平稳发展.

--页岩气概念股安东油田 公布2012年全年共完成2,124井次施工,并在年底提早赢得多个下一年度的批量工作量定单;展望今年首季,公司将适当投入钻机设备,组建队伍并与钻井公司开展合作,以推动钻井总包项目的快速发展.

--便服零售商堡狮龙 发盈警,料截至去年底止六个月溢利将按年大幅下降,主要由于出口特许经营业务溢利下跌、台湾业务亏损扩大,以及香港主要店舖租金上扬.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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