《香港报摘》--经济日报1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
* 要闻版头条:
--港股续于高位横行,资金流入细价股寻宝.前海概念相关股份昨日全线急升,占大市成交近5%.
* 其他:
--财政司司长曾俊华直指,最近楼市的交投,看来有再次转趋炽热的可能,并重申有需要时,政府会毫不犹豫再推出适当的措施,确保楼市健康平稳发展.
--页岩气概念股安东油田 公布2012年全年共完成2,124井次施工,并在年底提早赢得多个下一年度的批量工作量定单;展望今年首季,公司将适当投入钻机设备,组建队伍并与钻井公司开展合作,以推动钻井总包项目的快速发展.
--便服零售商堡狮龙 发盈警,料截至去年底止六个月溢利将按年大幅下降,主要由于出口特许经营业务溢利下跌、台湾业务亏损扩大,以及香港主要店舖租金上扬.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分