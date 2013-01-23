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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 08:43 BJT

《香港报摘》--信报1月23日

* 要闻版头条:

--日本央行日前宣布明年起将无限量及无时限买入资产,这一宽松政策将加剧货币战.瑞信预计,南韩可能因日圆转弱,导致日本出口竞争力提升而蒙受损失.亦有经济师认为,一旦全球资金宽松环境获确认,要留意整体游资流向,不排除再有资金流入包括香港的亚洲地区.

* 其他:

--周二金融发展局召开首次全体大会,主席查史美伦称,金发局目前无意接受私人捐款,该机构属于财经事务及库务局辖下的非牟利咨询机构,以担保有限公司形式成立.

--金管局总裁陈德霖称,去年经香港银行办理的人民币贸易结算交易增长约30%,至超过2.6万亿元,而本港银行的人民币存款及存款证去年底共有近7,000亿元,较去年年初增长5%.

--周二4家上市公司宣布配售股份及发票据融资共逾77亿,其中计划进军澳门博彩业的保华建业 配售新股及出售可换股债券,集资额最多48亿元.

--财政司司长曾俊华周二再度呼吁公众须注意美元利率的走势,并重申政府又需要时将再出招调控楼市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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