《香港报摘》--信报1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
* 要闻版头条:
--日本央行日前宣布明年起将无限量及无时限买入资产,这一宽松政策将加剧货币战.瑞信预计,南韩可能因日圆转弱,导致日本出口竞争力提升而蒙受损失.亦有经济师认为,一旦全球资金宽松环境获确认,要留意整体游资流向,不排除再有资金流入包括香港的亚洲地区.
* 其他:
--周二金融发展局召开首次全体大会,主席查史美伦称,金发局目前无意接受私人捐款,该机构属于财经事务及库务局辖下的非牟利咨询机构,以担保有限公司形式成立.
--金管局总裁陈德霖称,去年经香港银行办理的人民币贸易结算交易增长约30%,至超过2.6万亿元,而本港银行的人民币存款及存款证去年底共有近7,000亿元,较去年年初增长5%.
--周二4家上市公司宣布配售股份及发票据融资共逾77亿,其中计划进军澳门博彩业的保华建业 配售新股及出售可换股债券,集资额最多48亿元.
--财政司司长曾俊华周二再度呼吁公众须注意美元利率的走势,并重申政府又需要时将再出招调控楼市.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分