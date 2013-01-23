《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
* 明报:
--汇丰 香港区总裁冯婉眉表示,该行热切期待作为首批于前海参与跨境人民币贷款的银行.她透露,未来数月应有更多关于前海的消息陆续公布,相信前海将来有机会成为内地个人资金流往境外的终点站.
--新世界发展 主席郑家纯去年曾跟前海签合作协议.新世界联席总经理陈观展表示,集团对投资前海的确感兴趣,目前亦正在进行前期研究,惟未有敲定具体投资金额和时间表.
--独立股评人David Webb于个人网站上发表文章,批评AEON信贷 以公司剩余贷款额度,向母公司永旺信贷控股(香港)(ACH)批出一笔三年期、合共6亿港元的贷款.他认为公司若资金太多,应向股东派息.
* 星岛日报:
--香港行政长官梁振英倡设的金融发展局召开首次会议,敲定五大研究方向:金融政策、内地机遇、创新业务、市场推广及人力资源.金发局主席查史美伦重申该局时刻维持高透明,绝非黑箱作业.
--运输及房屋局局长张炳良表示,除了施政报告提及的6.7万个一手单位外,政府仍然以平均每年2万个单位供应作为供地指标,持续供应私人楼宇.
--丽新发展 副主席及执行董事周福安表示,现阶段集团手握约130亿港元现金,将加大发展中港两地地产业务,冀未来公司租金收入及卖楼收入七三比.
--新地 及港铁 合作发展西铁南昌站上盖项目,最新因应细单位需求主流作改动.该项目多建101个单位,令项目供应住宅增至3,414个单位.在楼面不变之下,相应中小户型单位比例提升至近八成.
* 苹果日报:
--电能实业 昨日公布,与长江基建 各自向其持有的新西兰电网公司,共同注资约3.56亿港元.电能指,是次注资可满足该电网公司的融资要求,所得款项用于偿还部份债项.
* 东方日报:
--施政报告打压楼市力度有限,物业信贷公司环球信贷董事王瑶表示,该公司会重新回调物业估值至原来水平,并将今年贷款额预测大幅上调25%至10亿港元.
* 文汇报:
--时计宝将于本周四(24日)招股,据悉其国际配售已超购10倍.今天截止公开发售的中铝矿业,据八间券商合共为其借出30.4亿元孖展额(保证金),相当于超购逾8倍.
* 大公报:
--汇丰香港区总裁冯婉眉表示,预期今年香港人民币发债规模为2,800亿至3,600亿元.当中包括点心债及存款证,而债市规模至今年底将达到4,600亿至5,400亿元.
--东方海外 公布去年全年载货量表现,共载货521.7万标箱,同比增长3.9%,期内货柜航运总收入为58.9亿美元,按年增长6.7%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良)
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