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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 07:58 BJT

《香港报摘》--经济日报1月24日

* 要闻版头条:

-- 新世界发展 首次伙拍内房龙头万科,以34亿元夺得荃湾西站六区限尺地,每平方尺楼面地价达5,088港元,超出市场预期,较去年批出五区湾畔高近两成,料总投资额约60亿港元.新世界和万科将分别占项目的80%和20%权益.

* 其他:

--证监会副行政总裁张灼华表示,去年已与内地相关部门成立小组,共同研究中港基金互认,让内地投资者可买本港注册基金,及让合资格内地基金到港销售;但内地资本帐未开放,上述建议暂时仍处研究阶段,未有确实推行时间表.

--华能国电 公布拟在港发行50亿元人民币点心债,将是继宝钢集团后,在港发行点心债的第二间内地企业;但发行对象只包括专业投资者,零售投资者再一次与点心债无缘.

--市场消息指,包括长实 主席李嘉诚等多名富豪,已认购逾5,000万美元于正招股的荣阳实业(新上市编号"2078").荣阳供应铝材底盘作iPad零件,将于下周一(28日)截止认购.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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