《香港报摘》--信报1月24日

* 要闻版头条:

--内地龙头发展商万科企业旗下万科置业(香港)与新世界发展 以超市场预期的逾34.34亿元,夺得西铁荃湾西站(6区)住宅用地,远高于去年8月长实 投得的毗邻误区用地的楼面地价,业内人士认为,香港土地投资风险较低,吸引内地发展商入市.

* 其他:

--去年中期业绩因组装手机产能过剩而巨额亏损2.26亿美元的富士康 发出业绩预告,去年下半年综合亏损净额较上半年减少,另苹果 发出第一季业绩创新高,带动本港苹果概念股造好.

--香港铺王大鸿辉兴业主席梁绍鸿指出,目前香港铺价太高,达到回报和风险不成正比的地方,已减少入货,并陆续出手边缘地区的铺位.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.