《香港报摘》--信报1月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--内地龙头发展商万科企业旗下万科置业(香港)与新世界发展 以超市场预期的逾34.34亿元,夺得西铁荃湾西站(6区)住宅用地,远高于去年8月长实 投得的毗邻误区用地的楼面地价,业内人士认为,香港土地投资风险较低,吸引内地发展商入市.
* 其他:
--去年中期业绩因组装手机产能过剩而巨额亏损2.26亿美元的富士康 发出业绩预告,去年下半年综合亏损净额较上半年减少,另苹果 发出第一季业绩创新高,带动本港苹果概念股造好.
--香港铺王大鸿辉兴业主席梁绍鸿指出,目前香港铺价太高,达到回报和风险不成正比的地方,已减少入货,并陆续出手边缘地区的铺位.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。