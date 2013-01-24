《香港报摘》--其他报纸重要消息1月24日

* 明报:

--内地矿业集团紫金矿业 宣布将最多动用15亿元人民币,购买保本型理财产品.

--内地电讯业竞争之势有增无减,最快在今年内,电讯营运商数目将由现时的三家增至逾九间.市场消息指,多间中资民企均有意进军,而电器销售商龙头国美电器 及苏宁,已表明有意申请牌照.

--香港证监会去年已成立小组,与内地有关部门研究中港基金互认平台.证监会副行政总裁张灼华表示,当这平台成立后,将会成为全亚洲最大的基金平台.

* 星岛日报:

--政府落实加快推地步伐,其中周五(25日)招标的何文田地皮最为瞩目,受荃湾西站六区以高价批出刺激,有测量师调高项目估值,估计地价逾148亿港元,楼面尺价估值达1.3万港元.

--新鸿基地产 高层卷入贪污案,将于周五(25日)第三度在东区裁判法院提讯,律政司将申请将案延至3月8日作初级侦讯.据悉,案中关键人物郭炳湘将于下月22日,第五度向廉政公署报到,相信律政司于短期内须落实决定,是否将郭炳湘正式起诉,或将他列为控方证人身份.

--前海管理局负责人日前表示,因申请跨境人民币贷款业务的企业较多,首批签约参与银行数量将增至8至10家.据悉,签约仪式将于下周一(28日)在深圳举行.

* 苹果日报:

--停牌超过一年的美亚控股 公布,其核数师因未能获得足够资料完成审核工作而决定辞职,这亦是美亚在短短11个月内再有核数师请辞.

--体育用品股361度 管理层透露,目前有一半特许经营商亏蚀,并预料2013年秋冬订单继续下跌.

--禹州地产 公布,今年售楼目标为80亿元人民币,较2012年的销售目标50亿元人民币,按年增加60%.

* 东方日报:

--瑞银发表报告指,利丰 管理层不断强调,若集团自然增长维持疲弱,该公司将进行更多收购.但该行假设利丰今年要达致市场预测的息税前盈利(EBIT)约9.14亿美元,则需额外资金进行收购,估算需资金达28亿美元,惟现市瑒未必能承受.

--市传工商银行 将发行35.42亿元人民币资产支持证券(ABS),当中包括60笔贷款及30个借款人,交易正待人行批准.工行行长杨凯生称,内地要继续推动金融创新,但现时不应推出金融衍生产品的再衍生品.

--香港交易所 计划于3月推行期货夜市,立法会将于下周一展开讨论.耀才证券 主席叶茂林强调支持期货夜市,更扬言建议24小时交易,该行已做足准备.

* 文汇报:

--恒隆地产 主席陈启宗预计,施政报告提出的楼市措施要三至六个月才开始见成效.他又批评,过往七年房屋政策出现严重错误,加上没有增加土地供应,极度歪曲房地产环境,楼价高企的问题仍需时解决.

* 大公报:

--手表生产商及分销商时计宝将于今天招股.公司主席、执行董事及行政总裁董观明表示,公司将于2014年及2015年每年各加开200间零售网点.

--Coach 公布,其截至2012年12月29日止第二财政季度业绩,期内销售额录得15亿美元,按年增长4%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.