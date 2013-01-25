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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 10:13 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月25日

* 明报:

--根据早前香港交易所 给予立法会的一份文件显示,去年12月至今年1月,港交所已与经纪行就期指夜市交易进行了模拟测试.本月内港交所还将向证监会递交相关交易规则的文件审批,以期3月正式推行夜期.

--香港首富李嘉诚内地地产项目遭内地官方媒体公开批评,指和黄 在吉林省长春市的楼盘有过百名工人,因被拖欠近2,000万元人民币工资.和黄旗下和黄地产覆函解释,早已向工程总承包商支付全部款项,并无拖任何欠款,会配合当地政府处理,望此事尽快解决.

* 星岛日报:

--中国人寿 及其母公司中国人寿集团董事长杨明生透露,将全力推动集团转型发展,从综合经营保险业务,进一步向金融综合经营推进,积极拓展银行、证券、基金、信托等非保险金融业务领域.

--天水围轻铁天荣站项目周四(24日)截收意向书,并获16家财团递交,主要为本地大中型发展商,包括长实 、新地 、恒基 、新世界 等.

--长远房屋策略督导委员会委员蔡涯棉表示,过去政府缺乏长远房策规划,近几年近暂停造地工作,至现届政府正悉力扭转情况.他又指,未来该会建议每年住宅建屋落成量,估计起码最少4.5万个单位.

* 苹果日报:

--禹州地产 前天遭两位股东减持共5.78%.公司管理层举行电话会议,强调股东减持属个人投资意愿,又指手持75%公司股票的主席林龙安表示,现在和将来亦不会减持.

--有消息指,华人置业 持有的铜锣湾地带商地已有买家出价28亿港元,料于日内落实交易.华置执行董事陈诗韵回应时否认出售.

--民生银行 非执行董事史玉柱在其微博透露,三年内不会出售民行A股,但没有承诺不卖H股.

* 东方日报:

--至少5间公司于周四(24日)发盈警,其中上海石化 预告截至去年底止年度将转盈为亏,按中国会计准则计算亏损16亿元人民币,相对2011年度赚逾9亿元人民币.

* 文汇报:

--长实 发言人表示,长实及集团主席李嘉诚均没有认购苹果概念股荣阳实业的股份.

--港龙航空行政总裁杨伟添预计,今年春节期间的载客情况相当不错,相信较去年有正面增长.但又指由于全球经济仍有诸多不明朗因素,料公司今年的营运将充满挑战.

--熔盛重工 宣布,主席兼首席执行官陈强全资拥有的盛意,与控股股东张志熔持有的好利订立转让股份协议,向其收购熔盛重工合共4.9亿股份,占公司已发行股本约7%,总代价约8.2亿港元.

* 大公报:

--万科 董事长王石表示,万科去年在香港进行并购,今年会在北美开展并购,首季度在美国有投资项目落实,然后陆续在其他国家投资.

--国泰航空 斥资59亿港元建造的新货运站即将于2月21日正式投入第一阶段运营.国泰航空服务有限公司行政总裁丘应桦预计,今年的货物量将达到80万吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 萧萍; 审校 杨淑祯)
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