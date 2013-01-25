《香港报摘》--其他报纸重要消息1月25日

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 明报:
--根据早前香港交易所 给予立法会的一份文件显示,去年12月至今年1月,港交所已与经纪行就期指夜市交易进行了模拟测试.本月内港交所还将向证监会递交相关交易规则的文件审批,以期3月正式推行夜期.
--香港首富李嘉诚内地地产项目遭内地官方媒体公开批评,指和黄 在吉林省长春市的楼盘有过百名工人,因被拖欠近2,000万元人民币工资.和黄旗下和黄地产覆函解释,早已向工程总承包商支付全部款项,并无拖任何欠款,会配合当地政府处理,望此事尽快解决.
* 星岛日报:
--中国人寿 及其母公司中国人寿集团董事长杨明生透露,将全力推动集团转型发展,从综合经营保险业务,进一步向金融综合经营推进,积极拓展银行、证券、基金、信托等非保险金融业务领域.
--天水围轻铁天荣站项目周四(24日)截收意向书,并获16家财团递交,主要为本地大中型发展商,包括长实 、新地 、恒基 、新世界 等.
--长远房屋策略督导委员会委员蔡涯棉表示,过去政府缺乏长远房策规划,近几年近暂停造地工作,至现届政府正悉力扭转情况.他又指,未来该会建议每年住宅建屋落成量,估计起码最少4.5万个单位.
* 苹果日报:
--禹州地产 前天遭两位股东减持共5.78%.公司管理层举行电话会议,强调股东减持属个人投资意愿,又指手持75%公司股票的主席林龙安表示,现在和将来亦不会减持.
--有消息指,华人置业 持有的铜锣湾地带商地已有买家出价28亿港元,料于日内落实交易.华置执行董事陈诗韵回应时否认出售.
--民生银行 非执行董事史玉柱在其微博透露,三年内不会出售民行A股,但没有承诺不卖H股.
* 东方日报:
--至少5间公司于周四(24日)发盈警,其中上海石化 预告截至去年底止年度将转盈为亏,按中国会计准则计算亏损16亿元人民币,相对2011年度赚逾9亿元人民币.
* 文汇报:
--长实 发言人表示,长实及集团主席李嘉诚均没有认购苹果概念股荣阳实业的股份.
--港龙航空行政总裁杨伟添预计,今年春节期间的载客情况相当不错,相信较去年有正面增长.但又指由于全球经济仍有诸多不明朗因素,料公司今年的营运将充满挑战.
--熔盛重工 宣布,主席兼首席执行官陈强全资拥有的盛意,与控股股东张志熔持有的好利订立转让股份协议,向其收购熔盛重工合共4.9亿股份,占公司已发行股本约7%,总代价约8.2亿港元.
* 大公报:
--万科 董事长王石表示,万科去年在香港进行并购,今年会在北美开展并购,首季度在美国有投资项目落实,然后陆续在其他国家投资.
--国泰航空 斥资59亿港元建造的新货运站即将于2月21日正式投入第一阶段运营.国泰航空服务有限公司行政总裁丘应桦预计,今年的货物量将达到80万吨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 萧萍; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进