《香港报摘》--经济日报1月28日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 要闻版头条:
--港股期指周三结算前恐现波动,投资者高位获利压力大,但市场资金充裕,大市近期即市每次见逾百点的调整,往往有资金趁低吸纳,短线料维持大涨小回及窄幅上落局面.
* 其他:
--台湾即将拥有独立的人民币清算行,而伦敦和新加坡亦力争在离岸人民币业务上分一杯羹,金管局总裁陈德霖称,本港离岸人民币中心具备其他市场没有的先行者和自身优势,未来两至三年优势仍将持续.
--煤炭价格下降抵销电量需求不振的负面影响,华能国际 预计2012年净利润将较上年同期增长逾3.4倍,超逾50亿元人民币.
--东风汽车 宣布,斥资117亿元人民币,从日资合作方回购商用车业务和资产,并将其中绝大部分业务与资产转移至新的东风商用车公司.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。