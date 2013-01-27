《香港报摘》--经济日报1月28日

* 要闻版头条:

--港股期指周三结算前恐现波动,投资者高位获利压力大,但市场资金充裕,大市近期即市每次见逾百点的调整,往往有资金趁低吸纳,短线料维持大涨小回及窄幅上落局面.

* 其他:

--台湾即将拥有独立的人民币清算行,而伦敦和新加坡亦力争在离岸人民币业务上分一杯羹,金管局总裁陈德霖称,本港离岸人民币中心具备其他市场没有的先行者和自身优势,未来两至三年优势仍将持续.

--煤炭价格下降抵销电量需求不振的负面影响,华能国际 预计2012年净利润将较上年同期增长逾3.4倍,超逾50亿元人民币.

--东风汽车 宣布,斥资117亿元人民币,从日资合作方回购商用车业务和资产,并将其中绝大部分业务与资产转移至新的东风商用车公司.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.