《香港报摘》--信报1月28日

* 要闻版头条:

--港交所 的场外衍生工具结算所实施创始成员计划,引入12家活跃于本港场外衍生工具交易的国内外银行为股东,合共持股不多于25%;但有市场人士认为,中资银行在离岸市场外交易的风险管理经验尚浅,被邀请担任创始成员是"关照"中资机构的举动.

* 其他:

--中国金属再生资源 公布,大股东兼主席秦志威将向央企中国节能环保集团以35.1亿港元出售29%股权,持股量将降至23.1%,退居公司第二大股东.

--渣打 阿联酋行政总裁Jonathan Morris认为,阿联酋具备发展离岸人民币中心的基本条件,因杜拜位处于东西方之间,并且是区内贸易及金融中心,不但可为中东地区提供相关服务,亦可满足非洲人民币业务的需要.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.