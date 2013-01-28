《香港报摘》--信报1月28日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 要闻版头条:
--港交所 的场外衍生工具结算所实施创始成员计划,引入12家活跃于本港场外衍生工具交易的国内外银行为股东,合共持股不多于25%;但有市场人士认为,中资银行在离岸市场外交易的风险管理经验尚浅,被邀请担任创始成员是"关照"中资机构的举动.
* 其他:
--中国金属再生资源 公布,大股东兼主席秦志威将向央企中国节能环保集团以35.1亿港元出售29%股权,持股量将降至23.1%,退居公司第二大股东.
--渣打 阿联酋行政总裁Jonathan Morris认为,阿联酋具备发展离岸人民币中心的基本条件,因杜拜位处于东西方之间,并且是区内贸易及金融中心,不但可为中东地区提供相关服务,亦可满足非洲人民币业务的需要.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。