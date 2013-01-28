《香港报摘》--其他报纸重要消息1月28日

* 明报:

--据悉,嘉实国际拟另推一只追踪MSCI A50的RQFII ETF(人民币合格境外机构投资者-交易所买卖基金),但申请被拒.分析认为,中央不断加快人民币国际化进程,但在具体项目上,各部门之间尚存协调问题.

--奥园地产 透露,由于近期买地步伐加快,今年合约销售额料将较2012年的52.5亿元人民币上升二至三成.

* 星岛日报:

--房协主席邬满海表示,已向当局表达意愿,有兴趣协助发展位于湿地公园旁的天水围112区用地,认为可兴建资助出售房屋.

--上周在港开设首家营运中心、内地有15个数据中心的万国数据(GDS),创办人兼总裁黄伟透露,将投资2亿美元,拟定三至五年内在本港建设两个大型数据中心,提供一站式数据服务接轨内地,今年内或落实选址.

--行政长官梁振英表示,自从发表施政报告后,已成功增加四幅住宅用地的地积比率,其中一幅将用作兴建居屋,另一幅将于3月提交城规会,申请改划为兴建公屋用途,未来公屋供应有机会超过7.5万个的目标.

--会德丰 透露年内推出三个住宅新盘,并以柯士甸站项目为头阵,最快本年中推出,提供逾570个单位,主要打造市区豪宅;并指,去年卖楼逾69亿港元,今年卖楼可望突破100亿港元,创集团历年新高.

* 苹果日报:

--全国政协刘梦熊早前指行政长官梁振英当选后违反承诺没委任他入行政会议,将梁推入涉嫌贿选法网.廉政公署已收到政党正式投诉,会于今天决定立案调查.

--据统计,企业预警数字过去两年均有递增迹象.截止本月27日止的1月,大市合共录得93宗盈警个案,较去年整个首月已增加15%,较2011年升86%.

--据市场消息透露,去年获郑裕彤家族入股成为主要股东的辽宁乳制品公司辉山乳业,已选定汇丰、瑞银、高盛及德银任上市保荐人,初步拟集资10亿美元,最快将于今年第三季挂牌.

* 东方日报:

--市场消息透露,首只拟以"双币单股"方式招股的新股,正在积极筹备中,有传一家在深圳从事零售消费的公司,最快会在农历新年前向香港交易所 提交"双币单股"上市申请.

--澳洲副总理兼国库部长斯旺(Wayne Swan)表示,未来中、澳两国将有更紧密的经贸合作,预期中国对澳洲矿产资源继续有强劲需求,会继续作为澳洲经济增长的催化剂.

--PayPal香港、韩国及台湾区董事总经理黄朱宝燕预期,本港流动支付额会以倍数增长,对比2012年64亿港元,预期至2015年本港流动交易额将增至最少178亿港元.

--前海首个试点项目跨境人民币贷款计划最快今天落实,获准参与首批贷款的8-10家本港银行及前海企业,将于深圳签约,象征内地进一步开放资本帐.

* 文汇报:

--山东省寿光市市长朱兰玺透露,该市有两间企业准备到香港上市,分别为石油装备企业和农产品加工企业,但受当前经济下行影响,最终选择A股还是H股仍未可知,而该市另一家已在美国上市的企业有意转回香港上市.

* 大公报:

--中国最大毛巾产品出口商及主要毛巾产品制造商之--亚光家纺拟来香港上市.董事长王延平表示,目前未有具体时间表.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.