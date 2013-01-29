《香港报摘》--其他报纸重要消息1月29日

* 明报:

--中联重科 再遭匿名狙击,新匿名信称中联重科将订单分成三类,方便虚构销量,又称还有更多未披露资料.中联重科透过公关表示,所谓新指控只是上一份资料的伸延,此前亦已明确表示内容虚假,重申公司并没有将订单分类.

--内地手表股时计宝周一(28日)截止申请孖展,据统计孖展额(保证金)达到205.5亿港元,超额认购逾252倍.

* 星岛日报:

--华人置业 宣布,在2011年认购的佳兆业 债券,已经在今年1月由佳兆业全数赎回.华人置业因此可套现3.27亿美元,相当于25.5亿港元资金.

--港铁 推出天水围轻铁天荣站上盖项目招标,并定于下月中截标.消息指,项目涉及批出补地价26.86亿港元,楼面尺价2,735港元.

* 苹果日报:

--戴德梁行发表全球写字楼租务开支报告,香港的租务开支按年跌12%,排名从首位跌至第二位,不敌英国伦敦西区.

* 东方日报:

--去年9月获内地发展商金地集团 入主的星狮地产,透过先旧后新方式,配股集资约6,000万美元.

--汇丰 亚太区行政总裁王冬胜表示,前海跨境人民币贷款意味着内地资本帐逐渐开放,相信成熟后借贷额会有所增加,有利银行的人民币存款、贷款及融资金额增长.

* 文汇报:

--芝加哥商品交易所(CME)外汇业务执行总监蓝国聪表示,香港与深圳合作发展前海试验区,可望进一步加深本港离岸人民币市场的规模,深化人民币资金池.CME会视前海合作区的金融机构及企业,为潜在目标客户之一.

--内地最大家电零售企业苏宁 日前与家电制造企业海信签订2013至2015年三年战略合作协议.根据协议,未来三年海信旗下彩电、空调、冰箱、洗衣机、冷柜、手机等产品在苏宁线上线下平台将至少销售300亿元人民币.

* 大公报:

--香港证监会预计,到今年3月底时,储备会达到72.38亿港元,为2012-13年度预计开支的5.6倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.